Генпрокуратура РФ заявила о новом отказе ФРГ от сотрудничества по делу Навального

Москва, 20 февраля. Германия в очередной раз отказала в сотрудничестве с Россией в ответ на запрос по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию блогера Алексея Навального.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ. Отмечается, что Берлин под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, а также избегает неудобных для страны вопросов.

«На запрос Генпрокуратуры РФ от 21 января этого года от компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального», — сообщило надзорное ведомство.

Основателю «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву, он был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику «Шарите» в Берлине.

Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство адвокатов Навального и отказался освободить его по требованию Европейского суда по правам человека.