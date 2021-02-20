Рособоронэкспорт обсуждает с ближневосточными странами поставки средств ПВО

Москва, 20 февраля. Россия ведет переговоры с иностранными заказчиками о возможных поставках отечественных средств ПВО, заявил гендиректор предприятия «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

Представитель предприятия в преддверии международной оружейной выставки IDEX в ОАЭ отметил, что российские ПВО хорошо известны на Ближнем Востоке и в Северной Африке — в частности, благодаря их успешному применению.

«Сегодня мы обсуждаем их поставки с рядом стран региона как отдельно, так и в рамках организации единой системы ПВО. Уникальное преимущество российских средств ПВО и РЭБ заключается в их способности без потери боевой эффективности интегрироваться в уже существующие национальные системы ПВО», — резюмировал Александр Михеев.

Он добавил, что компания рассчитывает на интерес зарубежных покупателей к отечественным средствам в рамках предлагаемой комплексной системы противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Напомним, международная оружейная выставка пройдет в Абу-Даби в период с 21 по 25 февраля. Россия представит на мероприятии ряд образцов впервые, сообщает Федеральное агентство новостей.