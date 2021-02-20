Лукашенко подписал указ о призыве срочников на военную службу

Минск, 20 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ о призыве на срочную военную службу.

Согласно тексту документа, призыв мужчин на срочную военную службу и службу в резерве начнется в феврале-мае этого года. Отмечается, что действие указа белорусского лидера распространяется также и на тех граждан, которые проходят обучение в вузах по сельскохозяйственному профилю и числятся в резерве. Целью указа называют поддержание боеготовности Вооруженных Сил Белоруссии и других войск и формирований страны.

Напомним, Минобороны Белоруссии в декабре 2020 года вынуждено было продлить призывную кампанию в связи с пандемией COVID-19.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах развивать в республике «хороший национализм», сообщает Федеральное агентство новостей. Государственный лидер также лидер подчеркнул, что намерен приложить максимум усилий для развития идентичности жителей республики и их отличия от других народов, в том числе русского.