Роскосмос вдвое увеличил выручку в рамках программы диверсификации

Москва, 20 февраля. Диверсификация поставок оборудования обеспечила рост выручки Роскосмоса. Об этом глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Общая выручка Роскосмоса в 2020 году осталась на уровне прошлого года, несмотря на возникшие из-за пандемии коронавируса сложности. При этом организации удалось в два раза увеличить доходность по программам диверсификации, она составила 12 млрд рублей. В основном повышение показателей пришлось на поставку электрооборудования, которое Роскосмос производит на собственных заводах.

Корпорация в 2020 году полностью выполнила обязательства в рамках оборонного заказа, сообщил Рогозин на встрече с президентом. В 2021 году планируется произвести 29 космических пусков. В рамках государственной программы Роскосмос уже в этом году возобновит исследование Луны.

Уже в феврале 2021 года стартуют наземные испытания перспективного космического корабля «Орел» (ранее «Федерация»). Отечественная разработка может использоваться для доставки четырех космонавтов на спутник Земли.