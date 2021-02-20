Найденный мертвым чиновник из Владивостока имел проблемы на работе

Владивосток, 20 февраля. Погибшего сотрудника администрации Владивостока Александра Скорлякова нашли мертвым его коллеги. По предварительным данным, причиной стала асфиксия, сообщил источник ФАН.

При осмотре на теле чиновника не было найдено следов насильственной смерти. Известно, что у погибшего были сложности на работе. По факту смерти Скорлякова идет проверка. Обстоятельства и причины его гибели установят правоохранители.

Погибший работал в администрации города с декабря 2019 года. Он занимал пост и.о. главы управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти мэрии, успешно курировал целый ряд вопросов жизнедеятельности города.