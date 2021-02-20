Актриса Сотникова расплакалась во время прощания с покойным Мягковым

Москва, 20 февраля. Актриса Вера Сотникова не смогла сдержать слез на церемонии прощания с покойным артистом Андреем Мягковым, который ушел из жизни 18 февраля.

Проводить звезду фильма «Служебный роман» в последний путь пришли многие друзья и коллеги. Траурное мероприятие состоялось в МХТ имени Чехова. Вера Сотникова вышла к микрофону и расплакалась во время речи.

«У меня дыра в груди. <...> Какие же у него были глаза! Лично я потеряла последнего педагога», — поделилась эмоциями артистка.

Актриса не знает, как сложилась бы ее жизнь, если бы в 1977 году она не пришла в Школу-студию МХАТ, в которой преподавал Мягков. Сотникова благодарна судьбе за возможность сыграть с актером в «Трех сестрах» и «Дяде Ване».

Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Предполагается, что причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. На церемонии прощания с артистом художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач объяснил, почему актер не выходил на сцену театра в последние годы.