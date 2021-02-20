Добровольская заявила, что спектакли с Мягковым могли перевернуть жизнь

Москва, 20 февраля. Актриса Евгения Добровольская рассказала о таланте артиста Андрея Мягкова, церемония прощания с которым состоялась в МХТ имени Чехова.

На траурном мероприятии многие товарищи и коллеги покойного актера почтили его память. Представители актерского сообщества произнесли прощальные речи. Евгения Добровольская рассказала, что Мягков был любимцем актера и режиссера Олега Ефремова.

«Тот, кто видел его на сцене, — счастливый человек. Спектакли с ним могли перевернуть жизнь. Уходят великие», — подчеркнула артистка.

Актриса сообщила, что очень много играла с Мягковым и была с ним по-человечески близка. Иногда артист, по словам Добровольской, делал резкие замечания и вел себя жестко, но одобрение с его стороны становилось счастьем для актеров.

Андрей Мягков скончался 18 февраля, ему было 82 года. По предварительной версии, актер умер от острой сердечной недостаточности. Многим артист известен по роли Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Сам Мягков считал съемки в этой картине губительными для своей карьеры.