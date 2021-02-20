Японская теннисистка Наоми Осака в четвертый раз выиграла Большой шлем

Канберра, 20 февраля. Турнир Большого шлема в четвертый раз подряд выиграла японская спортсменка Наоми Осака. Она стала девятой теннисисткой в истории спорта с таким количеством наград турнира.

Осака в финале Australian Open сыграла с американской теннисисткой Дженнифер Брэди и одержала победу со счетом 6:4, 6:3. Для 23-летней японки титул стал седьмым в карьере. На ее счету победы в четырех из восьми последних турниров Большого шлема. Впервые Осака выиграла первенство в турнире US Open в 2018 году.

На чемпионате Australian Open отличился и российский спортсмен. Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата. Соперником россиянина по финалу станет первая ракетка мира, серб Новак Джокович.