Полиция Испании пресекла деятельность группировки, поставлявшей женщин для интим-услуг

Мадрид, 20 февраля. Испанские правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая поставляла женщин из России и Польши для интимных услуг.

Об этом идет речь в пресс-релизе, опубликованном в субботу Национальной полицией Испании.

Известно, что группировка базировалась в испанских провинциях Валенсия и Аликанте, также ответвления работали в Германии, Польше, России, Великобритании и на Украине.

Преступники изготавливали для женщин поддельные медицинские документы, чтобы они могли выезжать из своих стран, несмотря на закрытые из-за пандемии коронавируса границы. Испанские правоохранители совместно с Европолом провели операцию по пресечению деятельности преступной группировки. Задержаны 17 человек, трое помещены в тюрьму. На сегодняшний день удалось освободить двух женщин.

Как сообщила одна из пострадавших, преступники заманивали женщин в интимное рабство, обещая помочь с трудоустройством.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в Мексике полиция арестовала членов банды, которая в течение многих лет контролировала криминальную интим-индустрию на территории США.