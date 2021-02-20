Россия ведет консультации со стратегическими партнерами по продаже Су-57Э

Москва, 20 февраля. Россия готова предложить истребитель пятого поколения Су-57Э своим иностранным стратегическим партнерам. Об этом заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По словам Михеева, предприятие уже ведет консультации с отдельными странами по продаже новейшего самолета. Су-57Э обладает высокой маневренностью, а также современным комплексом бортового оборудования и малой заметностью. Все это обеспечивает российскому истребителю превосходство над зарубежными конкурентами.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил об испытаниях Су-57 с функциональными макетами новой внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. Характеристики боеприпасов не раскрываются, однако известно, что ракеты малогабаритные. Они обеспечивают маневренный полет на гиперзвуковой скорости.