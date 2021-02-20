Политолог Бизяев уверен в продолжении диалога Украины и РФ без оппозиции

Киев, 20 февраля. Киев продолжит поддерживать диалог с Москвой даже без содействия оппозиционеров, заявил украинский политолог Руслан Бизяев.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и других оппозиционеров.

«Мне кажется, что непубличный диалог продолжаться будет, вопрос о чем. Политика — это всегда дипломатия. И не всегда она публичная. Контакты каким-то образом будут поддерживаться, но повестка дня мне пока непонятна», — сказал Бизяев.

Ранее Медведчук прокомментировал введенные по отношению к нему санкции СНБО. Политик считает, что ограничительные меры являются незаконными.