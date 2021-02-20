Доктор Мясников советует россиянам включить в ежедневный рацион орехи

Москва, 20 февраля. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который необходимо добавлять в свой ежедневный рацион.

По его словам, орехи обладают уникальными свойствами, поскольку в них есть все необходимые полезные вещества. Например, кедровые орехи выступают богатейшим источником цинка.

Это — наиболее важный и дефицитный микроэлемент у многих людей. Кроме того, орехи восполняют потребность организма в селене и хроме. Однако следует добавлять этот продукт в ежедневный рацион небольшими порциями.

«Орехи самый полезный продукт — во всех отношениях», — заявил Мясников.

Александр Мясников ранее назвал главную ошибку врачей при лечении бронхита. В частности, он призвал врачей не использовать антибиотики, поскольку они часто не дают никакой пользы.