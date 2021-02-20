Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Психолог уверяет, что не стоит паниковать при проблемах со сном

Психолог уверяет, что не стоит паниковать при проблемах со сном

Одна или две бессонные ночи не должны вгонять вас в панику и подталкивать к приему лекарств. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что у многих людей сложилось неправильное отношение ко сну.

«В обществе существует стереотип о том, что ночью обязательно нужно спать, иначе на следующий день ты будешь совершенно не способен учиться, работать, нормально выглядеть. Однако на самом деле эти опасения далеко не всегда обоснованны», — сообщила она.

По словам Марианны Абравитовой, зачастую временные проблемы со сном решаются сами собой, если не переживать по этому поводу.

«Одну-две ночи можно провести и с открытыми глазами. В этом нет ничего страшного. Если не тревожиться по этому поводу, то организм компенсирует все следующей ночью. Вообще, человек так устроен, что он может не спать несколько суток и при этом осуществлять свою деятельность. Бывает, что и радостные события в жизни настолько вас будоражат, что вы можете ночь полноценно отдохнуть», — отметила собеседница ФАН.

В завершение она подчеркнула, что следует избегать самолечения. Последнее слово должно оставаться за специалистом.

«Если вы не можете уснуть, переживать по этому поводу точно не стоит. Бывают случаи, когда люди впадают в панику, начинают принимать какие-то таблетки. Физиологическое расстройство сна — это уже диагноз. Его может поставить вам врач-сомнолог и будет лечить с помощью фармакологии. Причинами такого состояния могут стать переутомление, стресс», — резюмировала психолог.

Ранее Марианна Абравитова объяснила, почему традиционные советы по борьбе с бессонницей подойдут далеко не всем людям.

Новости партнеров