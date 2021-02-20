Психолог уверяет, что не стоит паниковать при проблемах со сном

Одна или две бессонные ночи не должны вгонять вас в панику и подталкивать к приему лекарств. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что у многих людей сложилось неправильное отношение ко сну.

«В обществе существует стереотип о том, что ночью обязательно нужно спать, иначе на следующий день ты будешь совершенно не способен учиться, работать, нормально выглядеть. Однако на самом деле эти опасения далеко не всегда обоснованны», — сообщила она.

По словам Марианны Абравитовой, зачастую временные проблемы со сном решаются сами собой, если не переживать по этому поводу.

«Одну-две ночи можно провести и с открытыми глазами. В этом нет ничего страшного. Если не тревожиться по этому поводу, то организм компенсирует все следующей ночью. Вообще, человек так устроен, что он может не спать несколько суток и при этом осуществлять свою деятельность. Бывает, что и радостные события в жизни настолько вас будоражат, что вы можете ночь полноценно отдохнуть», — отметила собеседница ФАН.

В завершение она подчеркнула, что следует избегать самолечения. Последнее слово должно оставаться за специалистом.

«Если вы не можете уснуть, переживать по этому поводу точно не стоит. Бывают случаи, когда люди впадают в панику, начинают принимать какие-то таблетки. Физиологическое расстройство сна — это уже диагноз. Его может поставить вам врач-сомнолог и будет лечить с помощью фармакологии. Причинами такого состояния могут стать переутомление, стресс», — резюмировала психолог.

Ранее Марианна Абравитова объяснила, почему традиционные советы по борьбе с бессонницей подойдут далеко не всем людям.