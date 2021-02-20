Вдова Андрея Мягкова не пришла на церемонию прощания в МХТ

Москва, 20 февраля. В МХТ имени Чехова завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. В зале театра отсутствовала вдова знаменитости, актриса Анастасия Вознесенская.

Гроб с телом актера во время траурной церемонии стоял на сцене театра, в котором он служил с 1987 года. Его обложили цветами пришедшие проститься с Мягковым родственники, коллеги и друзья, но не супруга, с которой он прожил 57 лет в браке. Звезду рязановских кинокомедий похоронят на Троекуровском кладбище.

77-летняя Анастасия Вознесенская не смогла присутствовать на церемонии прощания из-за тяжелой болезни. Она страдает сахарным диабетом, а несколько лет назад у нее случился инсульт. Мягков оставил актерскую карьеру, чтобы ухаживать за парализованной супругой.

Звезды фильма «Служебный роман» не стало 18 февраля 2021 года. По предварительной версии, Андрей Мягков скончался от острой сердечной недостаточности. При жизни артист боролся с множеством заболеваний.