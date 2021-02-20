Рар об итогах Мюнхенской конференции: Запад признает, что либеральный мир в «обороне»

Москва, 10 февраля. В Мюнхене завершилась ежегодная конференция по безопасности. Президент РФ Владимир Путин не стал принимать в ней участие, да и в целом представителей России вовсе не было на мероприятии. Казалось бы у Запада наконец есть возможность обсудить действия РФ на мировой арене, высказать все упреки, но они почему-то предпочли уделить внимание другим проблемам.

Немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале написал, что итоги Мюнхенской конференции обескуражили русофобов. Антироссийские силы, привыкшие «подхватывать» критику в адрес Москвы, были возмущены «неподобающим поведением» европейских лидеров, которые не стали ругать РФ.

«Байден больше критиковал Китай, Меркель ловко обошла тему России, а Макрон вообще сказал, что с Россией нужно договариваться. Ни слова о санкциях, ни слова о «Северном потоке – 2», ни слова о Навальном», — указал эксперт.

Киев возлагал большие надежды на президента США Джо Байдена, надеясь зацепиться за его заявления в адрес Москвы. Но по факту вышло, что Байден, придя к власти, воздерживается от активных действий по отношению к России.

Политолог сделал вывод, что в этом случае побеждает прагматизм. Запад, по его мнению, все же признает, что либеральный мир находится в «обороне». Наступивший многополярный мир, против которого выступает Вашингтон и его приспешники, уже наступил — нужно приспосабливаться к новым правилам, в которых нет места иллюзиям.