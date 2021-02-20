Заигравшийся Зеленский может потерять прямую связь с Москвой

Киев, 20 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский загоняет себя в ситуацию, когда в Российской Федерации с ним никто не будет разговаривать, заявил политолог Алексей Якубин.

По словам эксперта, если Зеленский намерен с помощью санкций вынудить Москву пойти на какой-то контакт с Киевом, то может возникнуть обратная ситуация. Заигравшись с ограничениями, президент Украины в итоге останется ни с чем.

«Сейчас еще стала звучать некая милитаристская риторика. Но это тоже проигрышный для власти вариант, когда на фоне социально-экономических проблем, которые создала сама власть, пытаются отвлечь внимание общества», — подчеркнул Якубин.

Накануне Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел ограничительные меры в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Отмечается, что санкции распространяются на все имущество политика.

Ранее народный депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что действия украинского президента могут ввергнуть государство «в хаос» и привести к абсолютно неожиданным последствиям. По его словам, виновность человека должна быть доказана.