ВСУ нарушили гарантии безопасности, подвергнув обстрелу ремонтников в Зайцево

«Украинские каратели продолжают террор мирного населения Республики с целью уничтожения гражданской инфраструктуры. Сегодня боевики 35 бригады под командованием Паласа, с позиций в населенном пункте Зайцево дважды обстреляли из минометов калибром 120 мм поселок Гольмовский в населенном пункте Горловка», — говорится в официальном сообщении Народной милиции ДНР.

Представители военного ведомства республики отмечают, что таким образом Киев не только нарушил заключенные ранее договоренности, но и поставил под угрозу восстановление энергоснабжения всего поселка — напомним, населенный пункт условно разделен между противоборствующими сторонами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за утро 20 февраля украинские силовики выпустили более 20 мин на Горловском направлении.