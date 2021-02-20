Екатерина Гордон рассказала, как чуть не умерла во время родов

Москва, 20 февраля. Юрист и бывшая радиоведущая Екатерина Гордон рассказала о вторых родах, которые чуть не привели к жуткой трагедии. Знаменитость оказалась на грани смерти из-за редкого недуга.

Пугающими подробностями Гордон поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram. Она призналась, что в день появления своего второго сына на свет могла покинуть этот мир.

«В этот день четыре года назад я должна была умереть... Не шучу. Оказалось, что у меня редкий диагноз, и по протоколу у меня должны были удалить и мою матку, и моего девятимесячного ребенка в ней», — поделилась юрист.

Во время родов Гордон устроила скандал, поэтому врачи решили рискнуть. Бывшей радиоведущей перерезали артерию, поэтому она потеряла 3,5 литра крови. Но это позволило Екатерине Гордон и ее ребенку выжить.

«У нас у обоих день рождения», — подытожила бывшая жена ведущего Александра Гордона.

Недавно 40-летняя Екатерина Гордон удивила поклонников, показав соблазнительный образ. Юрист надела обтягивающее платье и произвела фурор среди подписчиков.