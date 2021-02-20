Гроб с телом Мягкова вынесли под овации

Москва, 20 февраля. Церемония прощания со всенародно любимым артистом Андреем Мягковым завершилась в Московском художественном театре имени Чехова.

Гроб с телом актера вынесли под аплодисменты его коллег и поклонников. Многие из них аплодировали, склонив головы. Похороны актера пройдут на Троекуровском кладбище.

Среди тех, кто пришел проводить Мягкова в последний путь, были Станислав Любшин, Станислав Садальский, Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий, Ирина Апексимова и многие другие.

Напомним, Андрей Мягков скончался 18 февраля. По предварительной версии, причиной стала острая сердечная недостаточность. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким и друзьям артиста, назвав его кончину невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа.