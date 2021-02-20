Киев, 20 февраля. Крупнейший украинский вагоностроительный завод начал закупать детали в России. Поставку отечественных комплектующих подтверждают данные таможенной службы.

Крупная закупка российских деталей была произведена Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ). В январе текущего года предприятие импортировало из РФ 655 колес для вагонов. Поставщиком изделий стал металлургический комбинат Нижнего Тагила. Благодаря российским деталям украинские железнодорожники смогут получить 81 грузовой вагон.

Параллельно КВСЗ производит закупки российского пневматического оборудования и деталей для прицепных устройств. Каждый шестой вагон на украинских железных дорогах будет снабжен деталями из РФ, свидетельствуют данные Укррудпрома. Сотрудничество не прекращается даже в условиях системной антироссийской пропаганды Киева.

Украинская железная дорога находится в глубоком кризисе. В условиях нехватки средств и падающего транспортного потока перевозчики ищут помощи у России.

Катастрофическое положение «Укрзализницы» подтверждают и представители власти. Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал высочайший уровень коррупции в национальной транспортной компании.