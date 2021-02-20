Психолог объяснила, почему традиционные советы по борьбе с бессонницей уже не помогут

Представителям интеллектуального труда не подходят традиционные советы по борьбе с бессонницей. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала появившуюся в СМИ подборку рекомендаций, призванных нормализовать сон человека. Среди них установка режима дня и отказ от компьютера непосредственно перед ночным отдыхом.

«Советы, конечно же, замечательные. Наверняка, они работают. Еще известно, что полезно перед сном сходить на прогулку. Это поможет насытить мозг кислородом. Однако все эти вещи для современного человека трудновыполнимы. Мы все ходим на работу, испытываем стресс и нагрузки. В таких условиях мало кому удастся, например, следовать четкому режиму сна», — сообщила психолог.

Марианна Абравитова указал на конкретную причину того, почему такие классические меры подойдут далеко не всем.

«Обычно, так четко устроить свой день получается у людей, которые занимаются физическим трудом. Они приходят с работы, ужинают, смотрят ток-шоу и падают спасть без сил. А если речь идет о представителях интеллектуального труда, у которых рабочий день зачастую не нормирован и мало предсказуем, то они не смогут следовать этим советам», — отметила собеседница.

В завершение она поделилась рекомендациями о том, что можно предпринять, если вы столкнулись с проблемой бессонницы.

«Я рекомендую стремиться к внутренней гармонии, принятию того, что сон может прийти или нет. Если вы поняли, что не можете спать, то не нужно бежать за снотворным. Лучше взять и почитать книгу или посмотреть фильм, сделать дела, которые обычно откладывали. Здесь самое главное — отвлечь себя от переживаний. Намного полезнее будет переключиться на какое-то действие, которое вас увлечет. Впрочем, если речь идет о клиническом расстройстве, то, конечно, следует обратиться к врачу-сомнологу», — подытожила специалист.

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