Модернизация оборудования ледовой арены в Челябинске может обернуться уголовным делом

Челябинск, 20 февраля. Сотрудники прокуратуры провели проверку касательно использования государственного имущества в Челябинске. По их материалам может быть возбуждено дело о мошенничестве.

Правоохранители установили, что ОБУ «Ледовая Арена «Трактор» заключило договор с одной из компаний. Исполнитель должен был выполнить комплекс работ по модернизации холодильного оборудования. Услуги подрядчика оценивались в 10 миллионов рублей.

Проверка показала, что в ходе выполнения работ использовались детали не только соответствующие характеристикам в задании, но и гораздо низшего качества. В прокуратуре усмотрели в этом признаки мошенничества. Материалы направлены в полицию для принятия решения о возбуждении дела.

В Башкирии министр строительства и архитектуры стал фигурантом уголовного дела после заключения госконтракта. Он подписал акт выполненных работ, хотя знал, что оборудование не готово для работы. Ущерб бюджету составил 95 миллионов рублей, сообщал ФАН.