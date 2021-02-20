Банк России повысил официальный курс доллара на 1 копейку

Москва, 20 февраля. Официальные курсы доллара и евро выросли к рублю. Соответствующие данные размещены на сайте Банка России.

Согласно Центробанку, курс доллара составляет 73,9833 рубля, что на 1,16 копейки выше предыдущего показателя. Значение евро регулятор повысил до 89,6604 рубля (+11,77 копейки).

Официальные курсы валют выросли на фоне показателей торгов. Биржевой курс доллара составляет 73,94 рубля. Евро подорожал до 89,70 рубля.

В настоящий момент главным фактором, определяющим стоимость российской валюты, продолжает оставаться нефть. По данным биржевых торгов, мировые цены на нефть перешли к снижению. Апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 1,38%, до 62,69 доллара за баррель.

Экономист Сбербанка Антон Стручевский ранее перечислил основные факторы, которые будут определять стоимость рубля в 2021 году. По его словам, среднегодовой курс российской валюты составит 72 единицы к доллару.