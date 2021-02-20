Россияне назвали трех настоящих мужчин

Москва, 20 февраля. Граждане России высказались, кого можно назвать настоящими мужчинами. Мнение россиян удалось выяснить с помощью опроса ВЦИОМ.

Россияне считают, что к настоящим мужчинам можно отнести народного артиста СССР Василия Ланового и российского лидера Владимира Путина. За каждый из этих вариантов проголосовали по 9% граждан.

Тройку лидеров, достойных звания настоящего мужчины, пополнил российский актер Константин Хабенский, следует из опроса. За такой вариант проголосовали 6% граждан России. Еще 45% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Подавляющее число женщин не готово расставаться со значительными суммами на подарок мужчинам на 23 Февраля. Об этом говорится в ранее проведенном опросе финансовой онлайн-платформы Webbankir.