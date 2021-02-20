Немецкие СМИ рассказали, как американские дипломаты «унижаются» ради вакцины

Вашингтон, 20 февраля. Соединенные Штаты зарегистрировали уже два препарата от COVID-19. Однако дипломатам, работающим в самых опасных странах мира, вакцина не достается.

Соединенные Штаты разработали два препарата против COVID-19, Moderna и Pfizer, однако дипломатам приходится идти на ухищрения и «унижения», чтобы привиться хотя бы каким-нибудь лекарством. Например, несмотря на призывы с подозрением отнестись к вакцине «Спутник V», сотрудники американского Госдепартамента в Москве привились именно ей.

«Очень неловко от того, что самой богатой в мире стране приходится полагаться на милость других государств в вопросе вакцинации», — поделился с изданием на анонимных началах один из представителей США на Ближнем Востоке. — «Особенно когда считаешь, что самые лучшие вакцины делают в США».

Немецкие СМИ сообщают, что более чем в 13 странах мира вакцинами Moderna и Pfizer с американскими дипломатами делились из собственных запасов местные власти.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все сотрудники американского внешнеполитического ведомства получат вакцину. Он подал заявку на получение 315 тысяч доз препарата, однако дипломаты получили всего 23% от запрошенных лекарств, да еще и разделенными на три партии.

Федеральное агентство новостей сообщало, что «Спутник V» превзошел по эффективности Pfizer.