Дочь Заворотнюк впервые рассказала о болезни матери и показала редкое совместное фото

Москва, 20 февраля. Блогер Анна Заворотнюк почти два года отказывалась говорить о матери, у которой диагностировали рак мозга. Она решила нарушить молчание и объяснить сложившуюся в семье ситуацию.

С тех пор, как стало известно о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» лечится от онкологии, ее семью не прекращают донимать журналисты. Дочери актрисы Анастасии Заворотнюк регулярно звонят продюсеры ток-шоу и редакторы светских таблоидов, предлагая большие деньги за интервью. Анна всем отказывает.

«Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти и рассказывать о таких вещах. Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну», — написала модель в личном микроблоге Instagram.

Семью модели со временем даже стали подозревать в обмане. Анне Заворотнюк писали, что болезнь ее матери — выдуманная. Наследница актрисы понимает, что популярность — главная причина, из-за которой за ее семьей пристально следят журналисты. Блогер посещает сеансы у психолога, чтобы справиться с душевной болью от сложившейся ситуации. В продолжение своей истории Анна опубликовала совместное фото с матерью, сделанное в «момент абсолютного счастья», в 2017 году.

«Я люблю тебя», — обратилась к онкобольной актрисе ее дочь.

Согласно последней информации, Анастасия Заворотнюк постепенно идет на поправку и восстанавливается у себя дома. Актриса предпочла лечиться от рака в России. Онколог Андрей Пылев ранее объяснил, почему артистка решила довериться отечественным врачам.