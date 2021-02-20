Пять пострадавших при обрушении фабрики в Норильске до сих пор в тяжелом состоянии

Норильск, 20 февраля. При обрушении здания фабрики в Норильске пострадали пять человек. Они в крайне тяжелом состоянии.

Пострадавшие после ЧП на фабрике в Норильске до сих пор находятся в больнице №1. Часть из них в реанимации. Как стало известно ФАН, с ними работают травматологи и анестезиологи из других учреждений.

Под завалами могут находиться еще шесть человек. Из-под завалов извлекли четверых рабочих. Один из них получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Поиски еще двоих продолжаются.

Обрушение в дробильном цехе обогатительной фабрики произошло 20 февраля. Специалисты СК обнаружили ряд дефектов, из-за которых произошла трагедия. СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело о нарушениях правил безопасности, приведших к смерти двух или более лиц. После обрушения прокуратура начала проверки в Ростехнадзоре и трудовой инспекции.