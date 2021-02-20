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Экономика

Компания «Газпром» сократила поставки топлива через Украину

Москва, 20 февраля. Корпорация «Газпром» сократила транзит топлива через Украину. Компания прокачала 94,9 млн кубометров газа, что на 20% меньше, чем в среднем за первые дни февраля.

Объем прокачки голубого топлива, по состоянию на 18 февраля, упал до 88,2 млн кубометров газа. В период с 1 по 16 февраля «Газпром» транспортировал через украинскую территорию в среднем 119 млн кубометров газа в сутки.

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту сырья в Европейский союз в начале прошлого года. Договор был подписан на пять лет. На текущий год холдинг забронировал мощность газотранспортной системы Украины на уровне 40 млрд кубометров.

Незалежная перестала закупать топливо напрямую из РФ с 2015 года. В настоящее время российский газ заменяют реверсивным топливом из Европы. Фактически он поступает в страну транзитом из России в Евросоюз.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Украина заработала на транзите топлива в прошлом году 13 млрд долларов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко.

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