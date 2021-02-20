Медведев прокомментировал внутренние санкции СНБО Украины

Москва, 20 февраля. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против собственных граждан.

По его словам, Украина совершила "прорыв в развитии демократии". Экс-глава России отметил, что киевское руководство в обход судебного процесса ввело санкционные ограничения против собственных граждан.

Ранее фигурант санкционного списка и председатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал санкции СНБО Украины. По его словам, решение об ограничениях было вынесено незаконно.