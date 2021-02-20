Разработчики «Спутник V» рассказали о комбинации вакцины с препаратом AstraZeneca

Москва, 20 февраля. Исследования комбинации вакцин от коронавируса российского препарата «Спутник V» и британского AstraZeneca уже начались. Об этом сообщили разработчики «Спутника V».

По словам специалистов, иммунитет после первой инъекции препарата AstraZeneca снижает эффективность второго укола. В ином случае необходимо выждать три месяца между процедурами. В свою очередь, для «Спутника V» эту проблему устранили с помощью двух различных уколов.

Таким образом использование российской вакцины в качестве второй инъекции после применения препарата AstraZeneca позволит не ждать указанные три месяца. В социальной сети Twitter разработчики отметили, что клинические исследования такого метода уже ведутся. Кроме того, создатели «Спутника V» предложили AstraZeneca и другим компаниям, чьи вакцины не достигают эффективности в 90%, применять препараты в комбинации с российским.

«Спутник V» тем временем официально зарегистрировали в Гане. Государство стало 31 по счету, где одобрили использование российской вакцины в рамках прививочной кампании.