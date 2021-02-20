Москва просит Лондон ответить за утечку документов об управлении СМИ

Москва, 20 февраля. Россия ждет реакцию Великобритании на утечку данных о том, как власти управляют работой различных СМИ, а также сформировали сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в Facebook. По ее словам, в Сеть утекли документы, как Правительство Великобритании «через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий» и создало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте интернет-пространства.

«Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это все неправда. А высказаться придется — миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании», — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что Москва всегда выступала за взаимодействие и развитие сотрудничества со странами Евросоюза.