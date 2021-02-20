Малькевич рассказал, почему Дзержинского пытаются заменить Александром Невским

Попытка либеральной общественности подменить Феликса Дзержинского князем Александром Невским — попытка расколоть общество. Об этом в комментарии ФАН заявил журналист, первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Вопрос о возвращении Дзержинского

Общественная палата Москвы с 25 февраля по 5 марта устроит голосование среди жителей города — спросят, в честь кого установить памятник на Лубянской площади. Проголосовать можно будет на нескольких площадках: платформе «Активный гражданин», сайтах СМИ и муниципальных советов. Жители могут выбрать, установить памятник создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому.

На своем Telegram-канале Александр Малькевич написал, что противники восстановления памятника сменили тактику. Вместо того, чтобы убеждать его не восстанавливать, они стали делать упор на то, что возле Лубянки памятник нужен, но другому человеку. И специально выбрали фигуру национального героя и святого, чтобы посеять в обществе раздор.

«Напомню. Памятник Дзержинскому был изначально на площади, а убран он оттуда незаконно. И, в отличие от Александра Невского, имеет прямое отношение к месту. При всем знании истории с трудом могу представить, как Александр Невский может быть связан с ЧК, НКВД или КГБ. Поэтому призываю всех поучаствовать в голосовании и не давать либералам очередной повод создать раскол в обществе», — пишет Александр Малькевич на своем канале.

«Это опасная технология»

Александр Малькевич рассказал, что его смущает тот факт, что для голосования будут использованы сайты «каких-то» СМИ и «каких-то» муниципальных советов. Кроме того, журналист задается вопросом, почему предлагаются только Дзержинский и Невский?

«Это не просто манипулирование, а опасная технология по тому, как затеять раскол в обществе. И это крайне плохо, как и то, что Общественная палата Москвы дала себя затянуть в это. И крайне плохо, что власти Москвы пошли на поводу у манипуляторов в лице Алексея Венедиктова. Кандидатура Александра Невского вброшена сознательно, чтобы посеять в обществе раздор. Какое отношение он имеет. Как можно Невского представить себе на фоне здания КГБ? Дзержинский — основатель органов госбезопасности. Должна же быть некая адекватность», — пояснил Александр Малькевич.

Напомним, руководство общероссийской организации «Офицеры России» направило обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать оценку переноса в 1991 году памятника Феликсу Дзержинскому с Лубянской площади в Москве и принять меры для возвращения монумента обратно.

Кроме того, обращение властям Москвы с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь подписали Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Леся Рябцева, Екатерина Рейферт, Анна Погонина.