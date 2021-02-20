Правозащитник предрек Навальному жесткий контроль в колонии

Москва, 20 февраля. За Алексеем Навальным, вероятно, будет вестись максимально жесткий контроль со стороны администрации исправительного учреждения, заявил ТАСС правозащитник Александр Хуруджи.

Мосгорсуд оставил в силе решение о замене основателю ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Окончательный срок заключения, с учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО «Матросская тишина», составит два года шесть месяцев и две недели.

Инициатором пересмотра наказания для Алексея Навального стала Федеральная служба исполнения наказаний, которая регулярно сообщала о нарушениях со стороны блогера в условиях отбывания условного срока. Последнее требование о регистрации ФСИН выдвинула 29 декабря.