Берлин, 20 февраля. Конфликт в Донбассе помогут урегулировать лишь Минские соглашения. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она отметила, что ситуация в Донбассе по-прежнему напряженная. За последние годы продвинуться вперед в сохранении территориальной целостности Украины так и не удалось.

«Минский процесс — дипломатическое средство, но прогресс оставляет желать лучшего», — считает Ангела Меркель.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко ранее сообщил, что Киев не намерен следовать Минским соглашениям, так как готовится к очередному конфликту на линии соприкосновения сторон, пишет ФАН.