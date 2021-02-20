Малькевич объяснил, зачем Венедиктов поднимает тему Дзержинского в Clubhouse

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, поднимая вопрос о памятнике на Лубянской площади в социальной сети Clubhouse, пытается манипулировать общественным мнением. Об этом в комментарии ФАН заявил журналист, первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Возвращение Дзержинского

Алексей Венедиктов снова пытается поднять тему невозвращения памятника российскому революционеру Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Теперь — в социальной сети Clubhouse.

Напомним, руководство общероссийской организации «Офицеры России» направило обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать оценку переноса в 1991 году памятника Феликсу Дзержинскому с Лубянской площади в Москве и принять меры для возвращения монумента обратно.

Кроме того, обращение властям Москвы с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь подписали Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Леся Рябцева, Екатерина Рейферт, Анна Погонина.

Манипулирование общественным мнением

Как отметил Александр Малькевич, мы наблюдаем за манипулированием общественным мнением. В Общественной палате Москвы вопросы, связанные с возвращением незаконно снесенных объектов культуры, памятников, должна рассматривать профильная комиссия по культуре, а не Алексей Венедиктов.

«Он занимается манипулированием, в том числе используя ресурсы своей радиостанции, хотя она, в общем-то, не его, и ресурсы Общественной палаты Москвы. Он не просто манипулирует общественным мнением, а дезориентирует общество. Обманывает его. Потому, что ему не удалось представить свое мнение, как общественное. Поэтому были включены сложные манипуляторные механизмы», — пояснил Александр Малькевич.

Например, как заметил журналист, Венедиктов использует популярный сегодня Clubhouse для того, чтобы на этой площадке попытаться провести «артподготовку» и затем выдать это за мнение сетевой общественности.