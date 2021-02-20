Действия НАТО у границ России направлены на подготовку к войне

Москва, 20 февраля. Все действия НАТО в последние годы направлены на сдерживание России и могут служить предвестником войны, заявил проректор Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.

Эксперт полагает, что в настоящее время подразделения Североатлантического альянса постоянно расширяются в Польше и Румынии, а кроме того, страны-члены НАТО намерены перебрасывать войска в прибалтийские государства для сдерживания «российской агрессии» на Западе.

Стоит отметить, что в Европе уже несколько раз проводились учения по взаимодействию государств военного блока в рамках тренировочных ядерных миссий — таких мероприятий не было со времен холодной войны. По мнению Олега Иванова, НАТО не просто наращивает военный потенциал, но и готовит войска к реальным боям, которые могут стать причиной дальнейшего ядерного конфликта.

Проректор Дипакадемии МИД отмечает, что представители Альянса постоянно озвучивают заявления с тезисами о «российской агрессии» даже не смотря на неоднократные заверения Москвы в том, что РФ не намерена вести наступательные операции ни в одной стране мира.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о призыве новоизбранного министра обороны США Ллойда Остина коллег по НАТО к поддержанию и наращиванию уровня военных расходов для противодействия России.