В Прикамье медики провели сложную операцию пенсионерке с подозрением на COVID-19

Пермь, 20 февраля. Сотрудники больницы им. Вагнера Е. А в Березниках сделали сложную операцию пенсионерке, у которой выявлены симптомы COVID-19. О проделанной работе рассказал врач Дмитрий Загорак.

Пожилую пациентку привезли в больницу им. Вагнера Е. А 14 февраля. Врачи сделали ей компьютерную томографию, в результате которой выяснилось, что у 81-летней женщины пневмония с 50% поражением легких и гематома мозга.

«Если оценивать операцию по пятибалльной шкале сложности, то это будет наивысшая отметка. Сейчас пациентка находится в реанимации, её состояние стабильно, ухудшений мы не фиксируем», — отметил заведующий инфекционным отделением, врач травматолог-ортопед Дмитрий Загорак.

Сложную операцию пришлось проводить в экстренном порядке, так как у женщины начались проблемы с сознанием и речью, отметили в медучреждении. Выяснилось, что перед тем, как попасть в больницу, пациентка сильно ушиблась головой. Спасшие жизнь пенсионерки березниковские врачи продолжают следить за здоровьем местной жительницы.

Женщину, у которой 20 лет назад диагностировали грыжу, спасли врачи Городской клинической больницы имени Виноградова. Как сообщалось ранее, новообразование за это время повредило кожу живота.