Милонов назвал «полнейшей глупостью» идею Барецкого о кладбище для звезд

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «полнейшей глупостью» предложение президента «Союза профессиональных ритуальных агентов» (НКО «СПРА») Стаса Барецкого основать отдельные кладбища для звезд российского шоу-бизнеса.

По идее Барецкого, таким образом могилы знаменитостей будут защищены от вандалов и сектантов, проводящих на них ритуалы. Общественный деятель Виталий Милонов усомнился в адекватности предложения «ритуальщика» и посоветовал обратить внимание на свое здоровье.

«Судя по степени ожирения Барецкого, наверняка у него диабет второго типа. А одним из негативных явлений этого заболевания является нарушение кровообращения. Возможно даже поражение головного мозга, которое превращает человека в слабоумного из-за недостатка кислорода в крови. Я думаю, что ему надо сейчас полечиться, а не предлагать такую ерунду», — заявил политик.

Ранее ФАН писал, что Стас Барецкий внес поправки в свой проект специального кладбища для отечественных звезд. Он считает, что мертвых знаменитостей можно поделить на группы, чтобы избежать разногласий о соседстве при захоронении. Виталий Милонов обратил внимание шоумена на более важные, по его мнению, вещи.

«Когда они все помрут, и Барецкий в том числе, он прекратит быть «звездой», хотя ею он и не является. Прекратится этот эпатаж. Он просто станет покойником. А покойники все равны. Делить людей после смерти на категории — это глупость полнейшая. Главное — самого себя в категорию слабоумных не записать. А вот господин Барецкий, к сожалению, сделал это уже с пожизненным статусом. Вот и отношение к его предложению соответствующее», — добавил политик.

Идею шоумена открыть «звездное» кладбище скептически воспринял и известный музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, это лишь способ заработать дополнительные деньги.