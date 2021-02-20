Пыльная буря из Сахары не дойдет до Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 20 февраля. Жителям Санкт-Петербурга можно расслабиться и не ждать неба песочного цвета, так как воздух из африканской пустыни вряд ли дойдет до Северной столицы. Как сообщил ФАН собеседник из окружения синоптиков, в ближайшие дни над культурной столицей будет властвовать ряд циклонов, сопровождающихся обильными осадками. Скорее всего, пыльная буря из Сахары сможет долететь с ветром до Европы и там же осядет. Петербургу это, вероятнее всего, не грозит.

Напомним, служба мониторинга подготовила прогноз о качестве воздуха в ближайшее время, согласно которому песочное облако достигнет Южной и Центральной Европы уже к этим выходным. На данный момент в центре космического наблюдения не могут сказать, повлияет ли пыль из Сахары на общую видимость.