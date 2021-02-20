Цифры в платежках за тепло в Мордовии подскочили в несколько раз: ФАН узнал причину

Отопительный сезон 2020-2021 приносит новые «сюрпризы» жителям Мордовии. Цифры в платежках за тепло растут, мягко говоря, в геометрической прогрессии. При этом в домах мордовцев теплее не становится. Многочисленные жалобы со стороны населения так и остаются «висеть» в воздухе. Можно ли оспорить баснословные суммы в квитанциях? Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в ситуации.

Непосильная роскошь для жителей Мордовии

Жалобы жителей Мордовии на необоснованно завышенные счета уже заполнили все местные паблики в социальных сетях. Только за отопление квартиры в 56 квадратных метров жильцы многоэтажки в столице Мордовии Саранске платят более пяти тысяч рублей. В общей сложности за проживание в своей же квартире семье придется отдать более 8,5 тысяч.

Реакция местных властей на сложившуюся ситуацию предсказуема: «во всем виноваты морозы».

«Из-за аномально холодного декабря в некоторых регионах увеличились счета за тепло. Но это не связано с ростом тарифов. Физический объем потребленных услуг увеличился, то есть в гигакалориях потребители потребили больше», — заявил на пленарной сессии глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Страдают и собственники квартир с меньшей площадью.

«В последние два-три месяца квартплата составляет более шести тысяч рублей. Одна графа «отопление» каждый месяц пугает цифрами. В последний раз пришел счет почти в три тысячи. Дом не новый, площадь — 47 «квадратов». Не понимаю, за что так много берут. В комнатах даже прохладно», — поделилась с корреспондентом ФАН жительница Саранска Жанна.

В чем причина?

С вопросом, на каких основаниях жители столицы Мордовии должны платить за тепло больше, ФАН обратился в ресурсоснабжающую организацию — Мордовский филиал «Т Плюс».

«Узлы учета тепловой энергии, установленные в подвалах жилых домов, фиксируют температуру и объем потребляемого ресурса, который необходим для обогрева многоквартирного дома. Затем количество тепловой энергии, поставляемой в дом, умножается на утвержденный тариф и распределяется на собственников помещений в зависимости от площади жилья. Таким образом каждый месяц суммы в квитанциях за теплоснабжение будут разные. При продолжительно низкой температуре воздуха оплата за отопление возрастает в связи с увеличением объемов потребленной тепловой энергией. По данным Гидрометцентра России, фактическая среднемесячная температура января 2021 года в Саранске составила –8,3°C, что на 5,5 градусов ниже аналогичного периода прошлого года», — заявила корреспонденту ФАН руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» Гализа Амергалиева.

За пределами столицы региона суммы в платежках не меньше. В январе собственники квартир и комнат в общежитиях города Рузаевка невольно стали обладателями «золотых батарей».

«У нас жилье в 53 «квадрата». В морозы дома холодно, а в детской вообще «ледник». За январское отопление пришел счет на 3 523 рубля. Общая сумма за коммунальные услуги — почти семь тысяч. Это с учетом того, что наша семья многодетная, и нам предоставляется скидка в 20%. А так пришлось бы платить более восьми тысяч. Сама я в декретном отпуске. На сегодняшний день муж — единственный добытчик в нашей семье. Он работает простым слесарем на заводе», — пожаловалась корреспонденту ФАН жительница города Рузаевка Светлана.

У женщины пока не получается разобраться с коммунальщиками: она и ее трое детей приболели и сидят дома, все силы направлены на лечение. Светлана призналась: чтобы выжить, они с мужем вынуждены брать кредиты и деньги в долг у знакомых.

Тепла нет, но вы держитесь

В декабре прошлого года в поселке Явас произошла крупная коммунальная авария: теплотрасса с полувековой историей не выдержала холодов. Пока рабочие устраняли один прорыв, на другом участке появлялся второй, за ним — третий. Казалось, этой истории не видно конца. Для устранения проблемы потребовалась неделя. Все эти дни жильцы многоквартирных домов были вынуждены мерзнуть. Некоторые жители на время переехали к родственникам, другие достали обогреватели, ну а третьи вспомнили про дровяные водонагреватели, известные в народе как «Титаны». При этом многострадальный поселок также ощутил на себе повышение платы за отопление.

«Отопление и после устранения аварии отключали, — рассказала ФАН жительница поселка Явас Ирина Федотова. — Правда за декабрь все же сделали перерасчет. На днях за тепло в квартире площадью 53 «квадрата» нам пришел счет в 2,5 тысячи рублей. Это при том, что дома было холодно. Тепло с электричеством постоянно отключают: то снова прорыв, то света нет».

Суммы в платежках можно оспорить

С вопросами о тарифах и возможности оспаривания начислений за отопление корреспондент ФАН обратился в министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Мордовии.

«В квартирах с идентичной площадью, но расположенных в разных МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, начисления за отопление будут разными в связи с тем, что объем потребления энергии не может быть одинаковым по разным домам. Последние изменения тарифов в Мордовии произошли 1 июля 2020 года. И связано это с изменением уровня инфляции», — ответил руководитель регионального управления государственной жилищной инспекции Евгений Филиппов.

По его словам, оспорить суммы в квитанциях все же можно. Для этого нужно составить официальное заявление и обратиться в ресурсоснабжающую организацию, управляющую компанию, орган государственного жилищного надзора, либо сразу в суд.

О точном количестве претензий от жителей региона пока говорить рано. Отопительный сезон пока в самом разгаре, да и прогнозы синоптиков пока неутешительны. Не исключено, что после февральских морозов квитанции удивят жителей Мордовии новыми цифрами.

Ранее ФАН сообщил о том, что жильцы саранского многоквартирного дома с «бандитских» времен живут без горячей воды.