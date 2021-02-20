«Непримиримые противоречия»: в чем причина развода Канье Уэста и Ким Кардашьян

Москва, 10 февраля. Новость о том, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом, быстро облетела мир. Об этом первым сообщило издание TMZ. Но, как выяснилось, сюрпризом ни для кого это не стало. Об этом последние полгода не говорил только ленивый. Но фанаты четы все же надеялись на примирение супругов. Источники среди окружения Ким сообщали, что девушка просто устала ждать, когда наладятся отношения с Уэстом, пишет издание 7days.

Разводящиеся уже сообщили, что никаких скандалов во время бракоразводного процесса не предвидится. Ким и Канье пообещали, что разойдутся мирно и цивилизованно. Кардашьян озвучила и официальную причину развода. Она обозначила ее, как «непримиримые противоречия».

На сегодняшний день известно, что супруги уже достигли договоренности по всем пунктам, включая опеку над всеми четырьмя детьми. В начале отношений супруги подписали брачный контракт, согласно которому совместно нажитое имущество не станет камнем преткновения.

Но конечно же злые языки донесли, что не все должно пройти гладко. Во-первых, как отмечают поклонники, в самом брачном контракте указано далеко не все. Но не это основная проблема в данной ситуации.

Для развода Кардашьян наняла непревзойденного мастера бракоразводных процессов адвоката Лору Вассер.

У поклонников сразу же появились десятки вопросов. Если Ким так уверена в том, что развод будет мирным, то почему она наняла Лору, почему супруги общаются только через посредников? Может быть была измена?

Сплетникам только и дай почву для размышлений. По мнению многих из них, именно благодаря Лоре Ким пока удается представлять происходящее как «цивилизованное расставание».

Оба супруга стараются всячески скрыть подробности своей личной жизни, опасаясь за свою репутацию.

Ранее Канье вскользь упоминал о факте измены своей супруги с рэпером Миком Миллом. Ким Кардашьян также подозревала супруга в неверности с трансгендером по имени Джеффри Старр. Но Ким проигнорировала эти сплетни, хотя могла извлечь из них выгоду.

Ранее ФАН писал, почему Уэст и Кардашьян не спешат оформлять развод.