Актрисе Ильяшенко пожелали «гореть в аду» из-за снимка с Прилучным

Москва, 20 февраля. Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, как столкнулась с травлей из-за совместного снимка со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным.

Прошлым летом Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце, с которой они растили двоих детей. Многие поклонники звездной пары были опечалены расставанием супругов, поэтому заподозрили, что здесь не обошлось без любовного треугольника. Прилучного постоянно подозревали в романах, которые он якобы крутил за спиной жены.

Примерно за год до развода актеров на экраны вышел сериал «Призрак». Прилучный и Ильяшенко сыграли в нем главные роли. Однажды тогда еще женатый актер выложил на своей странице в Instagram совместное фото с коллегой, из-за чего артистка получила вал негативных сообщений.

«Такое началось! Мне какие-то тетки начали писать: «Гори в аду. Чтоб ты сдохла, тварь. Разлучница! Ты разбиваешь семью!»», — вспоминает Ильяшенко.

После этого актриса пришла на работу и спросила Прилучного, как он с этим живет. Артист призвал коллегу не обращать внимания на негативные комментарии и отметил, что люди часто сами себе что-то придумывают. В интервью на YouTube-шоу «Откройте, Давид!» Ильяшенко подчеркнула, что видела Прилучного всего восемь раз, так как у них было именно столько рабочих смен.

Сейчас Павлу Прилучному приписывают роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Сам актер не подтверждает подобные сообщения. Друзья бывшего мужа Муцениеце говорили, что он так и не представил им новую пассию.