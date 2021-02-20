Президент США Джо Байден не видит Россию в «Большой семерке»

Вашингтон, 20 февраля. Соединенные Штаты Америки отказались приглашать Россию принять участие в онлайн-конференции.

Администрация президента США Джо Байдена считает, что все участники «Большой семерки» должны обсудить этот вопрос и принять решение о приглашении России стать частью G7. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Очевидно, что приглашение будет сделано в сотрудничестве с нашими партнерами по G7», — отметила она.

Формат «Большой восьмерки» появился в 1998 году. Он сократился до G7 в 2014-м из-за событий в Крыму. Тогда участники решили провести саммит не в Сочи, как планировалось, а в Брюсселе, без участия России.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил ранее, что страна не хочет возвращаться в G7, пишет ФАН. Правительство России не видит никаких перспектив у этого формата.