Макрон заявил о необходимости диалога с Россией для мира в Европе

Париж, 20 февраля. Франция выступает за диалог с Российской Федерацией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Об этом он рассказал во время выступления на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которое проходит в режиме видеоконференции.

«Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности<...>Архитектура общей безопасности должна включать, в том числе диалог с Россией<...>Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе», — подчеркнул Макрон.

Ранее французский президент заявил о солидарности с позицией канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2».