Байден готов объявить о масштабной катастрофе в Техасе

Вашингтон, 20 февраля. Президент США Джо Байден заявил, что готов объявить о масштабной катастрофе, из-за которой жители Техаса остались без электричества и водоснабжения.

Глава Белого дома заявил, что благодаря декларации и просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта правительство сможет оказать более широкую федеральную помощь в восстановлении инфраструктуры и коммуникаций. Об этом сообщило британское издательство The Guardian.

«Как я уже говорил, когда баллотировался, я буду президентом для всех американцев», – сказал Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что президент попросил свою команду ускорить рассмотрение запроса штата Техас, касающегося объявления бедствия. Это даст возможность выделить больше федеральных ресурсов.

Напомним, несколько дней назад в американском штате Техас и других регионах страны разбушевалась непогода. На города обрушились ледяные дожди и снежные бури. Столбик термометра показывает рекордно низкие показатели температуры. Сильный мороз повредил свыше 700 систем водоснабжения, из-за чего 13 млн человек остались без воды. Только в Остине, столице штата, прорывы труб привели к потере 1,230 млрд тонн воды.

Несколько дней американцы жили без электричества. На данный момент его частично удалось восстановить, но возможны веерные отключения. За время стихийного бедствия СМИ США сообщили о смерти 58 человек.