Михаилу Горбачеву 90 лет: биография человека, ставшего могильщиком Советского Союза

Михаилу Сергеевичу Горбачеву 2 марта 2021 года исполнилось 90 лет. На сегодня он самый долгоживущий правитель России в истории. Начав трудовую деятельность в 13 лет, к середине 1980-х Горбачев поднялся на вершины партийной лестницы, а в 1985 году стал генеральным секретарем ЦК КПСС — в то время высшая должность в Советском Союзе.

Михаил Горбачев был первым и единственным президентом СССР, а после того, как Советский Союз прекратил свое существование, навсегда распрощался с политикой. С 1990-х годов Горбачев занимается общественной деятельностью, читает лекции, пишет книги, снимается в кино.

Он основатель фонда своего имени, лауреат Нобелевской премии мира, в хороших отношениях с представителями либерального лагеря, по-прежнему популярен и уважаем на Западе. А вот в России многие относятся к Горбачеву резко отрицательно, обвиняя его в развале Советского Союза в угоду Западу.

Подробнее о биографии человека, ставшего могильщиком Советского Союза, — в материале ФАН.

Юный комбайнер делает карьеру

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное на Ставрополье в крестьянской семье. Оба деда Михаила Горбачева в 1930-е годы подверглись репрессиям, но, к счастью, выжили, дед по матери долгие годы возглавлял колхоз.

Отец будущего генсека Сергей Горбачев прошел войну, на него даже по ошибке прислали похоронку. Прожил до 1976 года, всегда поддерживал сына. Мать — Мария Горбачева, в девичестве Гопкало, скончалась в 84 года, в 1995 году.

Во время войны семья Горбачевых оказалась в оккупации. После окончания войны, участь в школе, Михаил Горбачев уже с 13 лет помогал в колхозе, выучился на помощника комбайнера. В 1949 году Горбачев, в то время еще школьник, за ударный труд на уборке зерновых был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В десятом классе в 19 лет стал кандидатом в члены КПСС, окончил школу с серебряной медалью и, как орденоносец, был без экзаменов принят в МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1952 году Михаил Горбачев вступил в ряды в КПСС.

В 1955 году Михаил Горбачев с отличием окончил юридический факультет МГУ, но работать по специальности не захотел: попросился на комсомольскую работу, и на этой стезе преуспел.

Еще в университете Горбачев познакомился со студенткой философского факультета Раисой Титаренко. 25 сентября 1953 года Михаил Горбачев и Раиса Титаренко заключили брак, который для них стал счастливым и единственным. В 1957 году у Горбачевых родилась дочь, в 1980-м и 1987-м — на свет появились две внучки.

Раиса Горбачева, которая была верной помощницей и советчицей мужа, скончалась в 1999 году от лейкоза, в ее память был основан фонд, помогающий в изучении и лечении детской онкологии.

К вершинам власти

Партийная карьера Горбачева, человека с талантом и амбициями, хорошего по советским меркам оратора, складывалась неровно. Одно время он даже подумывал уйти в науку, связанную с сельским хозяйством, которое любил и в котором хорошо разбирался. В конце 1960-х Горбачев заочно окончил экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института по специальности агроном-экономист.

Но потом фортуна повергалась к нему лицом, и партийная карьера успешно продолжилась. В 1971 году Горбачев стал членом ЦК КПСС, в 1973-м — кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, в 1978-м — самым молодым на тот момент секретарем ЦК КПСС. В декабре 1978 года Горбачев переехал с семьей в Москву.

Затем в истории СССР настал непростой период, когда один за другим скончались три генсека — сначала Леонид Брежнев, затем сменившие его Юрий Андропов и Константин Черненко. После смерти Черненко генеральным секретарем ЦК КПСС (высшая на тот момент должность в стране) стал Михаил Горбачев.

Во главе СССР

Заняв высший пост в государстве, Михаил Горбачев поставил перед собой задачу реформировать Советский Союз, в первую очередь экономически. Постепенно он пришел к мысли о необходимости политических изменений, в первую очередь к отказу от руководящей и направляющей роли Коммунистической партии (КПСС). Однако отказ от цементирующей советское общество идеологии оказался губителен для строя, что в конечном итоге сыграло важную роль в развале СССР.

Этапы деятельности Горбачева во главе КПСС и страны обозначим пунктиром. «Ускорение», которое нашло свое продолжение в «перестройке», когда в стране появились элементы рыночной экономики, но в то же время развился глубокий социально-экономический кризис.

Скандальная антиалкогольная кампания 1985 года, которая привела к резкому росту цен на алкоголь, дракам в очередях за спиртным, вырубке элитных виноградников, росту самогоноварения, введению талонов на сахар. Сам Горбачев позже признал, что антиалкогольная кампания в той форме, в которой она проводилась, была ошибкой. Тем не менее резкое снижение в то время в России смертности от причин, связанных с алкоголем, — установленный факт.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Горбачев вначале повел себя не лучшим образом, пытаясь административными мерами бороться с паникой (первомайские демонстрации 1 мая 1986 года тому пример).

В заслугу Михаилу Горбачеву ставят окончание десятилетней военной кампании в Афганистане и вывод оттуда советских войск зимой 1989 года. Однако многие военные сочли унизительным то, как это было сделано. Военнослужащие, выполнявшие свой интернациональный долг, вместо уважения и благодарности столкнулись с осуждением и даже шельмованием. Это резко понизило престиж военной службы в нашей стране, исправить ситуацию удалось только к началу 2000-х.

При Горбачеве постепенно ослабевала роль КПСС, что привело к необходимости введения поста президента СССР, который, естественно, занял сам могильщик Советского Союза.

Распад социалистического лагеря

Именно при Михаиле Горбачеве Москва фактически утратила влияние на страны социалистического лагеря Восточной Европы, что резко сузило зону советского влияния. В конце 1980-х в большинстве социалистических стран сменилась власть, и если, например, в Чехословакии изменения произошли относительно мирно, то крушение социализма в Румынии сопровождалось большой кровью, а также бессудной казнью руководителя страны Николае Чаушеску.

Во многом благодаря Михаилу Горбачеву произошло объединение Германии 1990 году.

Все эти события знаменовали окончание холодной войны, при этом на Западе добрую волю (или слабость) Горбачева расценили как победу блока НАТО.

Итогами внешней политики Михаила Горбачева стало не только ослабление международной напряженности и окончание гонки вооружений, но и серьезный подрыв роли СССР на международной арене. После этого США решили, что они — единственная сверхдержава, и посчитали, что многополярный мир больше не нужен.

Падение Горбачева

Политика Горбачева, который в конце концов покусился на само существование СССР, вызвала возмущение части политической элиты страны. 18 августа 1991 года, буквально накануне отказа от СССР в пользу нового союзного договора, куда не планировали входить несколько республик (в первую очередь Прибалтика), в Советском Союзе произошла попытка переворота, которая получила название августовский путч. Путч был организован самопровозглашенным Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), когда Горбачев с семьей отдыхал в Форосе, где его фактически держали в заложниках. Как известно, мятеж провалился, а вместе с крахом ГКЧП рухнул и Советский Союз.

Власть фактически перешла к руководству России, которую возглавил конкурент и давний критик Горбачева Борис Ельцин, ставший первым президентом Российской Федерации.

А зимой 1991 года Советский Союз прекратил существование юридически — 8 декабря были подписаны знаменитые Беловежские соглашения, образован Союз независимым государств (СНГ), и все республики разбежались по своим «квартирам».

24 декабря 1991 года в печати появилось последнее интервью Михаила Горбачева в качестве президента СССР.

«Главное дело моей жизни сбылось», — заявил он и на следующий день сложил с себя полномочия.

После отставки

Хотя политические противники Горбачева, в том числе в руководстве КПРФ, неоднократно заявляли, что человека, развалившего СССР, следует привлечь к ответственности, первый и последний президент некогда великой страны живет в покое и достатке вот уже 30 лет. Горбачев основал фонд своего имени, пишет книги, дружит с либералами, про него снимают фильмы и ставят спектакли. На Западе могильщик СССР по-прежнему пользуется большим уважением.

В последнее время здоровье подводит Горбачева, он много времени проводит в больнице. В каком формате долгожитель российской политики отметит свой 90-летний юбилей, информации пока нет.