Глава Рособоронэкспорта рассказал о модернизации поставленных за рубеж ЗРПК «Панцирь»

Москва, 20 февраля. Россия готова рассмотреть варианты модернизации поставленных за границу зенитно-ракетных пушечных комплексов «Панцирь», заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Как сообщил Михеев в интервью «Интерфаксу», такие работы ведутся с холдингом «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех). Он добавил, что интерес зарубежных партнеров к этим системам противовоздушной обороны очень высок из-за их уникальных характеристик.

«Он обладает рядом неоспоримых конкурентных преимуществ над аналогами на мировом рынке», — отметил гендиректор Рособоронэкспорта.

Михеев уточнил, что «Панцирь» может работать автономно и имеет высокую боевую живучесть, что увеличивает суммарную обороняемую площадь и количество защищаемых объектов. В конструкции ЗРПК предусмотрена комбинация ракетного и пушечного вооружения, а также возможность использования командного способа управления.

Ранее сообщалось, что концерн «Алмаз-Антей» впервые представит за рубежом ЗРС «Антей-4000». Презентация зенитно-ракетной системы состоится на международной выставке IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ с 21 по 25 февраля.