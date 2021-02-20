Доходы России от продажи нефти и газа могут вырасти благодаря двум факторам

Москва, 20 февраля. Сохранение курса доллара на уровне 74 рублей и стоимость нефти в 60 долларов за бочку поспособствуют заметному увеличению поступлений в российский бюджет.

В таком случае нефтегазовые доходы страны возрастут на 160-180 миллиардов рублей в месяц. Соответствующий прогноз озвучил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.

В базовом сценарии Минэкономразвития на 2021 год заложена цена на нефть на отметке 45,3 доллара за баррель при среднегодовом курсе доллара 72,4 рубля и объеме нефтедобычи на уровне 517,8 миллиона тонн, отметил эксперт.

Шураков напомнил, что НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть зависит от среднемесячной цены на Urals и среднемесячного курса доллара. И цены на нефть, и обменный курс превышают ожидания Минэкономразвития, что позитивно влияет на значение НДПИ с тонны добытой нефти и, как следствие, на доходы бюджета от сырья, передает РИА Новости слова специалиста.

В текущем году стоимость нефти марки Brent может превысить 70 долларов за баррель, прогнозирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Однако, по ее мнению, с наибольшей вероятностью это произойдет во второй половине 2021 года.