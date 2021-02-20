Россиян предупредили о «мозговом тумане» у переболевших коронавирусом

Москва, 20 февраля. Переболевшие коронавирусной инфекцией часто жалуются на спутанность мыслей и неспособность фокусироваться на чем-либо. Ученые назвали это явление «мозговым туманом».

SARS-CoV-2 может привести не только к поражению сердечно-сосудистой системы и легких, но и мозга. «Мозговой туман» или когнитивные нарушения встречаются у 20-30% людей, вылечившихся после COVID-19. Ученые считают, что к нарушениям приводят воспалительные процессы в организме, кислородное голодание и общее ослабление иммунной системы.

По мнению медиков, в зоне риска находятся онкологические больные и пациенты, страдающие от заболеваний нервной системы. В этих случаях «мозговой туман» способен привести к резкому повышению уровня цитокинов и спровоцировать атаку иммунной системы не только на клетки вируса, но и на здоровые клетки. Это может вызвать полиорганное поражение и привести к смерти. Врачи советуют обратиться к специалистам при первых признаках «мозгового тумана». Запущенная форма заболевания может привести к кратковременной потере памяти, паническим атакам, перепадам настроения, спутанности сознания и проблемам со зрением.

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