«Пустые» звонки на телефон могут поступать не только от мошенников

Москва, 20 февраля. Многие россияне начали чаще жаловаться на так называемые «пустые» звонки с неизвестных номеров, которые длятся не более пяти секунд.

Оказалось, одной из причин является проверка базы спама. Об этом рассказал руководитель ИА TelecomDaily Денис Кусков.

По словам специалиста, незнакомцы могут узнать номер человека, если он сам предоставил его, например, зарегистрировавшись на каком-либо сайте или заполнив анкету на скидочную карту в магазине. Самую маленькую базу из 5 тыс. номеров можно купить за 2,5 тысячи рублей.

Покупатели и продавцы таких баз стараются поддерживать их в актуальном состоянии. Регулярно они проверяют, не отключены ли телефоны. Для этого нужен секундный вызов на номер человека. Однако если перезвонить, то, вероятнее всего, в ответ можно получить только тишину.

Также может совершаться «холодный обзвон». В большинстве случаев «пустые» звонки поступают с номера, который не записан ни на какое физическое лицо, именно поэтому искать его бессмысленно, добавил Кусков.

Операторы сотовой связи советуют не перезванивать, также можно установить платную или бесплатную версию спам-фильтра, которая поможет отсеивать засветившиеся нежелательные номера.

Россиянам следует знать, как правильно жаловаться на телефонного мошенника и помочь другим не стать жертвами обмана. В первую очередь нужно как можно скорее положить трубку.